Московским легкоатлетам на сборе в Португалии закрыли доступ на стадион

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Московские легкоатлеты, приехавшие на сбор в Португалию, в настоящее время не имеют возможности полноценно готовиться к летнему сезону. Как сообщила ТАСС по телефону бегунья Елена Коробкина, власти этой страны из-за пандемии коронавируса закрыли стадион, где тренировались российские спортсмены.

"Я уехала в Португалию в составе команды Москвы 9 марта, это региональный сбор, - заметила Коробкина. - Всего нас здесь 12-13 спортсменов. Из-за коронавируса местные власти приняли решение закрыть доступ на стадион. Также были закрыты сауна, бассейн, тренажерный зал, что препятствует нормальному восстановлению после тренировок".

"Никто нас держит на привязи здесь, мы можем вернуться в Россию, - продолжила собеседница ТАСС. - Но лично для меня наличие стадиона не так важно, я могу бегать и вне его, условия для тренировок на пересеченной местности есть, тем более что погода здесь позволяет. Но я не знаю, что собираются делать в создавшихся условиях другие спортсмены".

По словам Коробкиной, местные жители из-за угрозы коронавируса стараются как можно реже покидать дома, улицы практически опустели. "Люди сами стараются не ходить в общественные места, в торговых центрах никого нет. И это при том, что саму Португалию коронавирус пока не так сильно зацепил, как соседнюю Испанию", - заметила спортсменка.

"26 марта мы возвращаемся домой, авиабилеты уже на руках. Конечно, после возвращения в Россию я готова уйти на двухнедельный карантин, буду соблюдать все необходимые требования", - заключила 29-летняя Коробкина, выигравшая на зимнем чемпионате Европы - 2015 в Праге золото на дистанции 3000 метров.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.