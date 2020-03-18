Казань не примет отборочный на Олимпиаду чемпионат России по плаванию

Чемпионат России по плаванию в столице Татарстана должен был пройти с 3 по 10 апреля. Он будет главным отборочным турниром на Игры 2020 года в Токио. Кандидатами в олимпийскую команду станут спортсмены, выполнившие квалификационный норматив и занявшие в финальных заплывах первое и второе места в индивидуальных видах программы.

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Казань в связи с распространением коронавируса не сможет принять чемпионат России по плаванию, который станет главным отборочным этапом на Олимпийские игры. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Сергей Чепик.

"Только что стало известно, что чемпионат России не сможет пройти в Казани, но мы сейчас рассматриваем другие варианты проведения турнира. Думаю, решение будет принято в течение суток. Мы постараемся удержать установленные сроки проведения турнира", - сказал Чепик.

Минспорт России в среду рекомендовал общероссийским спортивным федерациям и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований на территории Российской Федерации с 21 марта 2020 года и до особого распоряжения.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.