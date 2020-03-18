ФК "Спартак" приостановил тренировки до 26 марта

ТАСС, 18 марта. Московский футбольный клуб "Спартак" приостановил тренировки первой команды на базе в Тушине до 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"В связи с паузой в розыгрыше Тинькофф - Российской Премьер-лиги (РПЛ) футбольный клуб "Спартак" принял решение приостановить тренировки первой команды на базе в Тушине до 26 марта. Игроки команды переходят на индивидуальный режим занятий в домашних условиях до возобновления полноценного тренировочного процесса на клубной базе", - говорится в сообщении.

Во вторник РПЛ, Континентальная хоккейная лига и баскетбольная Единая лига ВТБ объявили, что матчи турниров приостановлены до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом. В текущем розыгрыше чемпионата России по футболу были проведены 22 тура. На данный момент "Спартак" находится на восьмом месте, набрав 28 очков.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.