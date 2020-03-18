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Футбол в России

ФК "Спартак" приостановил тренировки до 26 марта

Ранее чемпионат России по футболу был приостановлен до 10 апреля

ТАСС, 18 марта. Московский футбольный клуб "Спартак" приостановил тренировки первой команды на базе в Тушине до 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"В связи с паузой в розыгрыше Тинькофф - Российской Премьер-лиги (РПЛ) футбольный клуб "Спартак" принял решение приостановить тренировки первой команды на базе в Тушине до 26 марта. Игроки команды переходят на индивидуальный режим занятий в домашних условиях до возобновления полноценного тренировочного процесса на клубной базе", - говорится в сообщении.

Во вторник РПЛ, Континентальная хоккейная лига и баскетбольная Единая лига ВТБ объявили, что матчи турниров приостановлены до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом. В текущем розыгрыше чемпионата России по футболу были проведены 22 тура. На данный момент "Спартак" находится на восьмом месте, набрав 28 очков.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.

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