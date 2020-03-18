В Сочи завершился финал зимней Спартакиады учащихся по керлингу

СОЧИ, 18 марта. /ТАСС/. Финальные соревнования по керлингу в рамках десятой зимней Спартакиады учащихся России 2020 года в Сочи завершились. Об этом в среду сообщила ТАСС начальник сборных команд Краснодарского края по керлингу Елена Азимова.

Соревнования стартовали в Сочи во вторник. Всего в них принимали участие около 130 человек из 14 регионов России. По итогам первого дня финальных соревнований, в которых состязались команды юношей, первое место заняла сборная Иркутской области, второе - команда из Краснодарского края, бронзу завоевали юноши из Москвы.

"Финальные соревнования по керлингу зимней Спартакиады учащихся завершились", - сообщила Азимова.

По ее словам, во второй день соревнований между собой состязались команды девушек. Первое место заняла сборная Краснодарского края. Серебро завоевала команда из Москвы. Третье место заняли девушки из Иркутской области.

Финальный этап десятой зимней Спартакиады учащихся России 2020 года проходит с 9 февраля по 3 апреля в четырех субъектах России: в Красноярске, Сочи, Челябинске и городе Чайковский Пермского края. По данным Министерства спорта РФ, всего в соревнованиях примут участие около 3,2 тыс. человек, которые разыграют 214 комплектов медалей и дипломов, 71 памятный приз и 19 комплектов кубков. В программу Спартакиады вошли 15 видов спорта, в том числе биатлон, бобслей (монобоб, скелетон), горнолыжный спорт, керлинг, лыжное двоеборье, санный спорт, сноуборд и спортивное ориентирование.