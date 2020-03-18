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Летние олимпийские виды спорта

Чепик: перенос чемпионата России возвращает Ефимовой и Морозову шанс на нем выступить

Турнир должен был пройти в Казани с 3 по 10 апреля

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Перенос места проведения чемпионата России по плаванию и возможная корректировка сроков его проведения может позволить шестикратной чемпионке мира Юлии Ефимовой и призеру Игр в Лондоне Владимиру Морозову выступить на турнире, который является отборочным к Олимпийским играм в Токио. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Сергей Чепик.

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Ранее в среду Чепик сообщил, что Морозов и Ефимова не смогут выступить на чемпионате России, который должен был пройти в Казани с 3 по 10 апреля. Специалист пояснил, что это связано с мерами, принятыми для сдерживания распространения коронавируса. Поскольку спортсмены тренируются в США, по прибытии в Россию они должны будут две недели провести в карантине. Позже днем стало известно, что столица Татарстана не сможет принять турнир, сейчас Всероссийская федерация плавания обсуждает варианты переноса соревнований.

"Ситуация меняется каждый час, - сказал Чепик. - Это же касается и вопроса выступления Морозова и Ефимовой. Появляется возможность, что они приедут".

Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Международный олимпийский комитет пока не рассматривает вариант переноса или отмены соревнований.

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Летние олимпийские виды спорта
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