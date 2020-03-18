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Отмена соревнований из-за коронавируса

Шоу фигуристов Тутберидзе в трех городах перенесено на осень нынешнего года

Мероприятие должно было состояться в Казани, Перми, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Сочи
Этери Тутберидзе Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Этери Тутберидзе
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Шоу фигуристов группы тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Казани, Санкт-Петербурге и Перми перенесено на осень из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

Мероприятие должно было состояться в Казани (31 марта), Перми (3 апреля), Санкт-Петербурге (8 апреля), Краснодаре (25 апреля) и Сочи (26 апреля). Позднее стало известно, что все они будут перенесены.

Собеседник агентства уточнил, что точные даты мероприятий станут известны позднее.

Тутберидзе впервые представила свое шоу в прошлом году в Краснодаре. В нынешнем сезоне в нем должны были выступить Алина Загитова, Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Даниил Самсонов и другие.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
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