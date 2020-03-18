РФС постановил доиграть прерванный матч молодежных команд "Тамбова" и "Крыльев Советов"

ТАСС, 18 марта. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение доиграть матч 22-го тура молодежного первенства России (до 19 лет) между "Тамбовом" и самарскими "Крыльями Советов". Об этом сообщает пресс-служба самарцев.

Игра состоялась 15 марта. На 66-й минуте был удален игрок "Крыльев Советов", на 77-й минуте при счете 1:1 на поле произошла массовая драка, по итогам которой были удалены еще два футболиста гостей и игрок "Тамбова". После этого игра возобновились, затем были удалены еще один игрок гостей и главный тренер молодежной команды самарского клуба Владимир Кухлевский. На 83-й минуте главный арбитр матча Илья Иванов принял решение завершить игру.

"Сегодня состоялось заседание КДК, на котором рассматривался инцидент в матче молодежных составов "Тамбова" и "Крыльев Советов". Игра была остановлена на 83-й минуте, команды ее не доиграли. По итогам заседания было принято решение доиграть матч с 83-й минуты. О дате будет сообщено позднее", - говорится в сообщении пресс-службы "Крыльев Советов".

Позже глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил журналистам о том, что сразу несколько футболистов получили дисквалификации на несколько матчей. "Тренер "Крыльев Советов" Шарипов оскорбил судью, за это полагается дисквалификация на три матча первенства молодежных команд. Футболист "Тамбова" Кабахидзе дисквалифицирован на восемь матчей молодежного первенства, футболист "Крыльев Советов" Евинов дисквалифицирован на шесть матчей молодежного первенства, футболист "Крыльев Советов" Нестеров дисквалифицирован на четыре матча молодежного первенства. За необеспечение безопасности "Тамбов" оштрафован на 50 тыс. рублей", - сообщил Григорьянц.

Как сообщили ТАСС 15 марта в пресс-службе "Тамбова", Иванов допустил ошибку, приняв решение прервать матч. Согласно п. 4.4 регламента первенства среди молодежных команд, матч турнира не подлежит доигровке по причинам недисциплинированного поведения игроков одной или обеих команд либо из-за присутствия на поле в составе одной из команд менее семи игроков. "Рекомендовано департаменту судейства и инспектирования РФС обратить внимание на профессиональное исполнение судьи и инспектора должностных обязанностей", - заявил глава КДК.

Молодежное первенство России, так же как и другие футбольные турниры в стране, было приостановлено до 10 апреля на основании решения бюро исполкома РФС от 17 марта в связи с рекомендациями Министерства спорта РФ, решениями региональных властей и с учетом эпидемиологической обстановки.