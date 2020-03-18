Клуб по хоккею с мячом "Динамо" остановил тренировки из-за закрытия домашней арены

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Московское "Динамо", выступающее в чемпионате России по хоккею с мячом, со среды вынуждено остановить тренировки из-за закрытия домашней арены бело-голубых - Ледового дворца "Крылатское". Об этом ТАСС рассказал главный тренер столичной команды Евгений Иванушкин.

Ранее в среду Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) объявила о переносе финального матча чемпионата страны на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. Матч должен был пройти 21 марта в Кемерове. В финале встретятся "Динамо" и "СКА-Нефтяник" из Хабаровска.

"С сегодняшнего дня мы вынуждены остановить тренировки. Наш дворец в Крылатском закрыли на карантин. Сказали не собираться группами больше, чем три человека", - сказал Иванушкин.

Главный тренер "Динамо" считает вероятным перенос финального матча чемпионата на сентябрь. "Сейчас такая ситуация, что все соревнования отменяются. Мы к этому относимся с пониманием, но есть проблема, на какую дату переносить финал. У некоторых игроков заканчиваются контракты в конце марта, естественно, никто продлевать их не будет", - отметил Иванушкин.

"Поэтому играть в мае почти невозможно, у команд не будет игроков. Я уверен, что мы этот матч проведем, но уже позже и в других составах. Это могут быть две совершенно разные команды по составу в сравнении с сегодняшними", - добавил собеседник агентства.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования, за сутки их число выросло на 33.