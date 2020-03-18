{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Профсоюз: у футбольных клубов России нет оснований не выплачивать зарплату игрокам

Ранее чемпионат России по футболу был приостановлен до 10 апреля

ТАСС, 18 марта. Футбольные клубы России не вправе не выплачивать своим игрокам и тренерам заработную плату за период приостановки соревнований из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ).

Во вторник Тинькофф - Российская премьер-лига была приостановлена до 10 апреля, также до этой даты остановлены розыгрыши Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги.

"Возможность уменьшить заработную плату предусмотрена только в случае простоя по обстоятельствам, не зависящим от работника и работодателя. Простоем является временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера, из чего следует, что простой возникает лишь в случае полной приостановки всей работы, которую выполняет работник. Однако согласно ст. 348.1 ТК РФ работа футболистов и тренеров включает не только участие в соревнованиях, но и участие в тренировках", - говорится в сообщении.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 190 тысяч человек, около 8 тысяч умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования, за сутки их число выросло на 33.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Футболисты "Локомотива" во время паузы в РПЛ будут тренироваться на базе в обычном режиме
Во вторник РПЛ объявила о том, что чемпионат премьер-лиги приостановлен до 10 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС