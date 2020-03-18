Профсоюз: у футбольных клубов России нет оснований не выплачивать зарплату игрокам

ТАСС, 18 марта. Футбольные клубы России не вправе не выплачивать своим игрокам и тренерам заработную плату за период приостановки соревнований из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ).

Во вторник Тинькофф - Российская премьер-лига была приостановлена до 10 апреля, также до этой даты остановлены розыгрыши Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги.

"Возможность уменьшить заработную плату предусмотрена только в случае простоя по обстоятельствам, не зависящим от работника и работодателя. Простоем является временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера, из чего следует, что простой возникает лишь в случае полной приостановки всей работы, которую выполняет работник. Однако согласно ст. 348.1 ТК РФ работа футболистов и тренеров включает не только участие в соревнованиях, но и участие в тренировках", - говорится в сообщении.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 190 тысяч человек, около 8 тысяч умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования, за сутки их число выросло на 33.