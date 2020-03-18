ФК "Ротор" условно наказан проведением одной домашней игры с закрытием фанатской трибуны

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Волгоградский "Ротор", выступающий в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), условно наказан проведением одного домашнего матча с закрытием трибуны активных болельщиков. Соответствующее решение было принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

После 27 матчей "Ротор" лидирует в турнирной таблице, набрав 56 очков.

"За последние 27 туров в 13 матчах болельщики "Ротора" скандировали нецензурные выражения. Мы предупреждали, что КДК будет принимать жесткие решения по борьбе с матом. Мы условно закрыли сектор активных болельщиков домашнего стадиона "Ротора". Установлен испытательный срок, если после возобновления чемпионата болельщики продолжат скандирования, то условная санкция превратится в реальную", - сообщил журналистам глава КДК Артур Григорьянц.

ФНЛ, так же как и другие футбольные турниры в стране, была приостановлена до 10 апреля на основании решения бюро исполкома РФС от 17 марта в связи с рекомендациями Министерства спорта РФ, решениями региональных властей и с учетом эпидемиологической обстановки.