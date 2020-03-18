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Футбол в России

ФК "Арсенал" оштрафован на 50 тыс. рублей за баннер про Валентину Терешкову

Во время матча на трибунах появилось два несогласованных баннера

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал тульский "Арсенал" за появление баннера с надписью про космонавта Валентину Терешкову в домашнем матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина". Об этом журналистам сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

"Арсенал" проиграл "Рубину" со счетом 0:1. Во время матча на трибунах появились два баннера про Терешкову.

"Была сделана запись о том, что болельщики "Арсенала" вывесили несогласованный баннер. Далее от делегата поступило заявление о том, что такой же баннер был вывешен на другой трибуне. За это клуб оштрафован на 50 тыс. рублей", - сообщил Григорьянц.

После 22 матчей "Арсенал" идет седьмым, имея в активе 27 очков.

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