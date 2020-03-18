"Спартак" оштрафован на 175 тыс. рублей по итогам матча РПЛ с "Оренбургом"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 175 тыс. рублей по итогам матча 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Спартак" в гостях обыграл "Оренбург" со счетом 3:1.

"За пиротехнику "Спартак" оштрафован на 20 тыс. рублей, а за скандирование нецензурных выражений - на 100 тыс. рублей, также за появление посторонних лиц на поле клуб заплатит 20 тыс. рублей, - сказал Григорьянц. - Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн появился в технической зоне, за это клубу полагается штраф размером 10 тыс. рублей. После забитых голов болельщики "Спартака" массово покидали трибуну, в данном случае службы безопасности сработали не самым лучшим образом - "Оренбург" оштрафован на 100 тыс. рублей. За неправомерные действия зрителей "Спартак" получает штраф в 25 тыс. рублей".

Также главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заплатит личный штраф в 50 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны и за появление на поле. "Также в матче прошлого тура против "Краснодара" на фанатской трибуне "Спартака" появился несогласованный баннер, клуб заплатит 25 тыс. рублей. За скандирование нецензурных выражений на той же игры красно-белые оштрафованы на 100 тыс. рублей", - добавил Григорьянц.

Грозненский "Ахмат" оштрафован на 150 тыс. рублей по итогам матча с московским "Динамо" (2:3) за необеспечение безопасности и появление на поле посторонних лиц. "Футболисты "Ахмата" получили шесть желтых карточек - 100 тыс. рублей штрафа за неподобающее поведение команды", - добавил глава КДК.

Самарские "Крылья Советов" заплатят 75 тыс. рублей за скандирование нецензурных выражений и появление болельщика на защитном ограждении в матче с "Тамбовом" (0:3). "В игре между "Сочи" и "Краснодаром" (который закончился победой "Сочи" со счетом 2:0 - прим. ТАСС) Мурад Мусаев покидал пределы технической зоны "Краснодара", за это ему полагается личный штраф размером в 30 тыс. рублей", - заключил Григорьянц.