Футболисты "Локомотива" во время паузы в РПЛ будут тренироваться на базе в обычном режиме

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболисты московского "Локомотива" будут тренироваться во время паузы, связанной с приостановлением Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), на базе в нормальном режиме. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Юрий Семин.

Залечь на дно в России. РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ ушли на карантин из-за коронавируса

Во вторник РПЛ объявила о том, что чемпионат премьер-лиги приостановлен до 10 апреля в связи с угрозой коронавируса.

"Будем тренироваться в нормальном режиме на базе, - сказал Семин. - Будет меньшее количество обслуживающего персонала туда заезжать, вот и все. Все, что разрешено, будем делать - тренироваться надо, мы и будем".

"Выходные будут обязательно. В это время они [игроки] должны находиться в Москве. Тренируемся, разъезжаемся по домам, собираемся и опять тренируемся - ничего нового, так и будем работать", - добавил главный тренер "Локомотива", не став уточнять, в какие дни футболистам будет предоставлен отдых.

После 22 туров "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.