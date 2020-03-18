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Футбол в России

Футболисты "Локомотива" во время паузы в РПЛ будут тренироваться на базе в обычном режиме

Во вторник РПЛ объявила о том, что чемпионат премьер-лиги приостановлен до 10 апреля
Игроки "Локомотива" Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Игроки "Локомотива"
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболисты московского "Локомотива" будут тренироваться во время паузы, связанной с приостановлением Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), на базе в нормальном режиме. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Юрий Семин.

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Во вторник РПЛ объявила о том, что чемпионат премьер-лиги приостановлен до 10 апреля в связи с угрозой коронавируса.

"Будем тренироваться в нормальном режиме на базе, - сказал Семин. - Будет меньшее количество обслуживающего персонала туда заезжать, вот и все. Все, что разрешено, будем делать - тренироваться надо, мы и будем".

"Выходные будут обязательно. В это время они [игроки] должны находиться в Москве. Тренируемся, разъезжаемся по домам, собираемся и опять тренируемся - ничего нового, так и будем работать", - добавил главный тренер "Локомотива", не став уточнять, в какие дни футболистам будет предоставлен отдых.

После 22 туров "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

Теги
Российский футболСемин, Юрий Павлович
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