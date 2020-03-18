Клуб КХЛ "Нефтехимик" продлил контракт с главным тренером Буцаевым

ТАСС, 18 марта. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Нефтехимик" из Нижнекамска заключил новый контракт с главным тренером команды Вячеславом Буцаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано на один сезон.

Буцаеву 49 лет, он возглавляет команду с декабря 2018 года. До этого он был главным тренером ЦСКА и "Сочи". Во время игровой карьеры в составе сборной России становился чемпионом Олимпийских игр (1992), мира (1993) и Европы (1991).

Под его руководством "Нефтехимик" с 52 очками в прошлом сезоне занял 10-е место в Восточной конференции. В текущем сезоне, прерванном перед началом второго раунда плей-офф из-за пандемии коронавируса, "Нефтехимик" в седьмой раз в истории вышел в плей-офф КХЛ и проиграл в первом раунде со счетом 0-4 казанскому "Ак Барсу".

Также по итогам заседания совета директоров клуба его председателем был избран заместитель генерального директора ПАО "Нижнекамскнефтехим" Тимур Шигабутдинов.