{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболисты "Сочи" возобновят тренировки 22 марта

Во вторник РПЛ объявила о том, что чемпионат России приостановлен до 10 апреля

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Футболисты "Сочи" после приостановки сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) получат три дня отдыха и вернутся к тренировкам 22 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Во вторник РПЛ объявила о том, что чемпионат России приостановлен до 10 апреля в связи с угрозой коронавируса.

На эту тему
Залечь на дно в России. РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ ушли на карантин из-за коронавируса

"Сегодня была тренировка. Далее тренерский штаб совместно с руководством решили взять паузу на три дня. Футболистам даны общие рекомендации: мыть руки, избегать массовых скоплений людей, без необходимости не покидать город. Мы следим за развитием ситуации и в соответствии с этим уже предпринимаем необходимые меры", - сообщили в пресс-службе.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

"Сочи" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очков в 22 матчах.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Мировой футбол
СМИ: УЕФА отверг идею завершения внутренних чемпионатов в формате плей-офф
Такую идею выдвинул президент Федерации футбола Италии Даниэле Гравина
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС