Футболисты "Сочи" возобновят тренировки 22 марта

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Футболисты "Сочи" после приостановки сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) получат три дня отдыха и вернутся к тренировкам 22 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Во вторник РПЛ объявила о том, что чемпионат России приостановлен до 10 апреля в связи с угрозой коронавируса.