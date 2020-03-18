Футболисты "Сочи" возобновят тренировки 22 марта

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Футболисты "Сочи" после приостановки сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) получат три дня отдыха и вернутся к тренировкам 22 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
Во вторник РПЛ объявила о том, что чемпионат России приостановлен до 10 апреля в связи с угрозой коронавируса.
"Сегодня была тренировка. Далее тренерский штаб совместно с руководством решили взять паузу на три дня. Футболистам даны общие рекомендации: мыть руки, избегать массовых скоплений людей, без необходимости не покидать город. Мы следим за развитием ситуации и в соответствии с этим уже предпринимаем необходимые меры", - сообщили в пресс-службе.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.
"Сочи" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очков в 22 матчах.