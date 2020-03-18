"Рубин" вернется на "Ак Барс Банк Арену" после возобновления чемпионата РПЛ

"Рубин" сейчас проводит матчи на Центральном стадионе из-за ремонтных работ на "Ак Барс Банк Арене". Во вторник РПЛ объявила о том, что чемпионат премьер-лиги приостановлен до 10 апреля в связи с угрозой коронавируса.

"Мы планировали сделать так, чтобы "Рубин" вернулся туда к заключительным матчам премьер-лиги, с клубом мы эту тему проговаривали. Сейчас в зависимости от того, когда эта пауза закончится и РПЛ объявит о возобновлении сезона, будем смотреть и постараемся сделать так, чтобы команда сразу вернулась на "Ак Барс Банк Арену", - сказал Леонов.

"Начало сезона мы всегда проводили вне этого стадиона. Мы планировали вернуться туда на конец апреля - начало мая. Как возобновится чемпионат, будем принимать решение совместно с клубом", - добавил он.

Стадион был открыт в начале июля 2013 года. На арене, в частности, проходили церемонии открытия и закрытия летней Универсиады (2013), соревнования по плаванию и синхронному плаванию в рамках чемпионата мира по водным видам спорта (2015), а также шесть матчей чемпионата мира - четыре матча группового этапа и игры 1/8 финала и 1/4 финала. В начале марта 2020 года было объявлено, что арена примет Суперкубок Европы по футболу 2023 года.