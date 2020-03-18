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Турнир претендентов по шахматам

Непомнящий и Грищук сыграли вничью во втором туре шахматного турнира претендентов

Партии третьего тура состоятся 19 марта
Ян Непомнящий и Александр Грищук Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Ян Непомнящий и Александр Грищук
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Российский шахматист Ян Непомнящий сыграл белыми фигурами вничью с соотечественником Александром Грищуком в партии второго тура турнира претендентов. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

Другой россиянин Кирилл Алексеенко проиграл черными американцу Фабиано Каруане. Француз Максим Вашье-Лаграв белыми переиграл китайца Дин Лижэня. Еще одна партия второго тура в данный момент продолжается.

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Партии третьего тура состоятся 19 марта.

В турнире претендентов принимают участие восемь шахматистов. Контроль времени на турнире в Екатеринбурге - классический. На первые 40 ходов участники получают по 100 минут, затем еще 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Участники сыграют в два круга, турнир завершится 3 апреля, выходные дни запланированы после каждых трех туров - 20, 24, 28 марта и 1 апреля. В случае равенства очков при ранжировании игроков первым критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и, наконец, коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью. Если все эти показатели у победителей окажутся равными, 4 апреля пройдет тай-брейк. Победитель соревнования получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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