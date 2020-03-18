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Отмена соревнований из-за коронавируса

Федерация конного спорта РФ перенесла церемонию вручения премий лучшим спортсменам года

Церемония должна была состояться 21 марта в московской "Геликон Опере"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Федерация конного спорта России (ФКСР) приняла решение из-за угрозы коронавируса перенести на неопределенный срок церемонию вручения премий (FKSR Awards) лучшим представителям конного спорта по итогам 2019 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФКСР.

FKSR Awards - ежегодная премия, учрежденная Федерацией конного спорта России, целью которой является награждение лучших представителей конного спорта по итогам прошедшего года.

"Церемония должна была состояться 21 марта в московской "Геликон Опере", - заметила собеседница ТАСС. - Однако из сложной эпидемиологической обстановки в столице России было принято решение перенести это мероприятие на неопределенный срок".

По итогам 2019 года ФКСР планирует наградить лучших представителей конного спорта в номинациях: лучший спортсмен (спортсменка), лучший тренер, лучший коновод, "прорыв года", "восходящая звезда", событие года, команда года, "вопреки всему" (спортсмен, сумевший в 2019 году преодолеть сложные жизненные обстоятельства на пути к воплощению своих целей в конном спорте), за вклад в развитие конного спорта и "эпоха в спорте".

Федерация конного спорта России из-за пандемии коронавируса отменила практически все всероссийские и международные турниры, которые должны были пройти во второй половине марта и апреле, в том числе, апрельские кубки России по пробегам и конкуру.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
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