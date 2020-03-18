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Распространение коронавируса нового типа

Положительные тесты на коронавирус сдали 15 представителей ФК "Алавес"

Среди них три футболиста и семь членов тренерского штаба

ТАСС, 18 марта. Положительные тесты на коронавирус зафиксированы у 15 представителей испанского футбольного клуба "Алавес". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сообщается, что среди них три футболиста, семь представителей тренерского штаба и пять представителей персонала. Все зараженные на данный момент не испытывают симптомов заболевания.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас в стране обнаружено почти 14 тыс. заболевших, 558 человек умерли. Ожидается, что уже на этой неделе испанские медики начнут использовать экспресс-тесты для выявления заболевания.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

Теги
ИспанияРаспространение коронавируса нового типа
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