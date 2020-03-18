{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

СМИ: УЕФА отверг идею завершения внутренних чемпионатов в формате плей-офф

Такую идею выдвинул президент Федерации футбола Италии Даниэле Гравина

ТАСС, 18 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не поддержал идею доиграть внутренние чемпионаты в формате плей-офф. Об этом сообщает издание La Repubblica.

На эту тему
Никакого праздника. Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год из-за коронавируса

По информации источника, идею выдвинул президент Федерации футбола Италии Даниэле Гравина.

Во вторник УЕФА объявил о переносе чемпионата Европы с 2020 на 2021 год. Европейское первенство перенесено впервые в истории. Также приостановлено большинство европейских чемпионатов.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

Теги
Мировой футбол
Реклама на ТАСС
Отмена соревнований из-за коронавируса
Российские боксеры отправятся на карантин после прилета из Лондона
Спортсмены принимали участие в олимпийском квалификационном турнире, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС