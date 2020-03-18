СМИ: УЕФА отверг идею завершения внутренних чемпионатов в формате плей-офф

ТАСС, 18 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не поддержал идею доиграть внутренние чемпионаты в формате плей-офф. Об этом сообщает издание La Repubblica .

По информации источника, идею выдвинул президент Федерации футбола Италии Даниэле Гравина.

Во вторник УЕФА объявил о переносе чемпионата Европы с 2020 на 2021 год. Европейское первенство перенесено впервые в истории. Также приостановлено большинство европейских чемпионатов.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.