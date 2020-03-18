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Отмена соревнований из-за коронавируса

Атлетическая комиссия: бой Нурмагомедова против Фергюсона не сможет пройти в Нью-Йорке

Поединок изначально должен был пройти 18 апреля на турнире UFC 249
Хабиб Нурмагомедов Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 18 марта. Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249, на котором должен состояться бой российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона, не состоится в Нью-Йорке. Об этом говорится в заявлении атлетической комиссии штата Нью-Йорк, которое приводит издание New York Times.

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Бой Нурмагомедов - Фергюсон изначально должен был пройти в Нью-Йорке 18 апреля. Президент UFC Дэйна Уайт заявлял, что этот поединок состоится при любых обстоятельствах.

"По соображениям предосторожности, а также в соответствии с указаниями центров по контролю и профилактике заболеваний и руководства штата Нью-Йорк, атлетическая комиссия Нью-Йорка проинформировала UFC о том, что турнир UFC 249 нельзя проводить в Нью-Йорке", - говорится в заявлении.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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