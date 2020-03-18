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Отмена соревнований из-за коронавируса

Легкоатлетические соревнования в Кисловодске и Железноводске отменены из-за коронавируса

В Кисловодске 28 марта должен был пройти Кубок России по кроссу

ТАСС, 18 марта. Кубок России по кроссу, проведение которого было запланировано на 28 марта в Кисловодске, отменен из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Также отменены чемпионат и первенства России по горному бегу вверх, которые должны были состояться 21 марта в Железноводске. Ранее сообщалось, что эти турниры должны пройти без зрителей.

До этого были отменены различные международные соревнования, включая чемпионат мира по легкой атлетике в помещении в китайском Нанкине, чемпионат Азии по легкой атлетике в помещении в китайском Ханчжоу, чемпионат Азии по кроссу, Кубок Европы по метаниям, полумарафоны в Нью-Йорке и Киеве, марафоны в Риме, Вене, Бостоне и Лондоне, а также командный чемпионат мира по спортивной ходьбе.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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Отмена соревнований из-за коронавируса
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