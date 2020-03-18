Фазель: ежегодный конгресс IIHF будет перенесен на конец июня - начало июля

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ежегодный конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) в связи с вероятной отменой чемпионата мира может пройти в период с середины июня по начало июля. Об этом ТАСС рассказал президент IIHF Рене Фазель.

Фазель: IIHF не может организовать ЧМ в данный момент, для финального решения нужно время

Ежегодный конгресс обычно проходит во время проведения чемпионата мира в мае. Ранее Фазель сообщил ТАСС, что на данный момент турнир, который должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая, не может состояться из-за угрозы коронавируса, но окончательное решение IIHF последует позднее.

"Мы посмотрим, что будет в Южной Корее, Японии и Китае, когда там пойдет на спад. Думаю, что нормальная ситуация там будет в июне, я надеюсь на это, - сказал он. - Это вопрос времени, скорее всего, конгресс будет в середине или конце июня, если нужно, в начале июля. Думаю, он пройдет в Цюрихе".

На конгрессе обычно утверждаются места проведения чемпионатов мира в различных дивизионах и группах. Нынешний конгресс должен утвердить проведение женского чемпионата мира в 2021 года в Канаде, а турнира 2023 года - в Уфе.