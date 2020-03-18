Тарпищев: участники теннисного турнира ОИ-2020 будут определены по текущему рейтингу

Ранее было объявлено, что Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros), проведение которого было запланировано в Париже на период с 25 мая по 7 июня, перенесен на осень в связи с пандемией коронавирусной инфекции. 124-й розыгрыш турнира должен пройти с 20 сентября по 4 октября.

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Если Олимпийские игры 2020 года состоятся, то участники теннисного турнира будут определяться по текущему рейтингу. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Участники Олимпиады должны были определиться после Roland Garros, но теперь очевидно, что если Игры состоятся, то их участники будут определяться по текущему рейтингу. Максимальный состав команды - 12 человек, по четыре в одиночках и пары, - сказал Тарпищев. - Но по Олимпиаде - надо ждать мая. Сейчас нет понимания, как будет развиваться ситуация, что будет с коронавирусом".

"Но уже сейчас очевидно, что многие турниры в этом сезоне доиграны не будут", - добавил Тарпищев.

Ранее были отменены турнир в Индиан-Уэллсе, финал Кубка Федерации, а также на шесть недель приостановлено проведение всех турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA). На данный момент в международном календаре остались два турнира серии Большого шлема: Уимблдон (29 июня - 12 июля) и US Open (31 августа - 13 сентября).