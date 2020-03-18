ФИФА внесла в международный календарь новые даты чемпионата Европы и Кубка Америки

Во вторник Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ), которые должны были провести свои континентальные турниры с 12 июня по 12 июля 2020 года, объявили о переносе чемпионата Европы и Кубка Америки на период с 11 июня по 11 июля 2021 года.

"Эта исключительная ситуация требует исключительных мер и решений, этот кризис влияет на весь мир, и поэтому решения должны учитывать интересы всех заинтересованных сторон во всем мире. Сегодня мы вновь продемонстрировали дух сотрудничества, солидарности и единства. Это должны быть наши основные движущие силы, и я хотел бы поблагодарить всех президентов конфедераций за их позитивный вклад и усилия. ФИФА будет поддерживать тесные контакты со всеми заинтересованными сторонами для оценки и принятия необходимых мер для решения различных проблем, с которыми мы сталкиваемся", - заявил глава ФИФА Джанни Инфантино.

Также сообщается о создании рабочей группы конфедераций ФИФА по мониторингу ситуации с пандемией и координации в вопросах формирования календаря, возможные изменения в регламенте по вопросам трансферов и контрактов игроков, а также возможность создания фонда помощи на случай необходимости финансовой поддержки.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.