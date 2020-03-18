Сотни спортивных турниров отменили в России из-за угрозы заражения коронавирусом

Например, в первом на Северо-Западе федеральном училище олимпийского резерва в карельской Кондопоге, где обучается 31 хоккеист из 12 регионов России, студентов перевели на дистанционное обучение, рассказала ТАСС замдиректора по учебной и воспитательной работе Елена Сергина.

"В связи с тем, что спортивная подготовка приостановлена до 6 апреля, ребята уезжают домой. В дистанционном режиме для них будут проходить не только лекции и семинарские занятия, но и формы контроля. Утром у нас состоялось собрание с нашим тренером Александром Богатыревым, он порекомендовал студентам определенный спортивный режим - двухразовые беговые и силовые тренировки", - сказала собеседница агентства.

Министерство спорта РФ в связи с пандемией коронавирусной инфекции рекомендовало с 21 марта до отдельного распоряжения отменить все спортивные соревнования на территории России, а также до 10 апреля установить ограничительный режим для детских спортивных организаций.

Без лыж и фристайла

Из-за борьбы с новой инфекцией в Коми отменили лыжный фестиваль на лямпах и лызях (традиционные охотничьи лыжи коми) "Лямпиада", который планировался 21 марта в селе Большелуг. Не будет в этом году и всероссийских соревнований по лыжным гонкам на призы Раисы Сметаниной в Сыктывкаре в начале апреля, куда традиционно приезжали сотни именитых спортсменов со всей России. Как рассказали журналистам в пресс-службе горного курорта "Красная Поляна" в Сочи, также отменены международные соревнования по экстремальным видам спорта и перенесен горнолыжный лагерь для райдеров в преддверии соревнований по фристайлу.

"Соревнования Russian Freestyle Games, которые должны были пройти в апреле на курорте Красная Поляна, перенесены на 2021 год. Зимний лагерь Happy Hour Camp, запланированный для райдеров в преддверии соревнований по фристайлу, перенесен на месяц вперед и теперь состоится с 4 по 10 мая 2020 года. Все ранее подтвержденные бронирования и регистрации сохранятся", - сообщили в пресс-службе.

С пустыми трибунами

Высшая хоккейная лига также приостановила матчи плей-офф до 24 марта, поэтому домашние матчи хоккейного клуба "Чебоксары" перенесли с 21-22 марта на неопределенный срок. Российская федерация баскетбола приняла решение приостановить все всероссийские соревнования с 20 марта по 10 апреля, из-за чего ближайшие домашние матчи баскетбольной команды "Чебоксарские ястребы" с "Динамо-МГТУ" из Майкопа пройдут без зрителей. На этой неделе зрители не увидят перенесенные на поздний срок чемпионаты и первенства Чувашии по плаванию, бадминтону, самбо, киокусинкай, а также розыгрыш Кубка Чувашии по интерактивному футболу.