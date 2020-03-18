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Массовый спорт

Путин поддержал создание всемирной лиги по силовому экстриму с центром в России

Эту идею на встрече президента с представителями общественности Крыма и Севастополя озвучил атлет Михаил Паллер

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания Всемирной богатырской лиги по силовому экстриму с центром в России.

"Спорт так же, как и искусство, призван объединять людей. Тем более у нас движение такое серьезное… Я знаю, что такое, что это за вид спорта, он зрелищный, очень интересный. Я с министром спорта обязательно переговорю, и мы с вами свяжемся по линии Минспорта и постараемся сделать все, чтобы идею вашу поддержать и реализовать", - ответил президент озвучившему эту идею крымскому атлету Михаилу Паллеру на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя .

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрым
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