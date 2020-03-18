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Отмена соревнований из-за коронавируса

ФХР приостановила на неопределенный срок проведение внутрироссийских хоккейных турниров

Приостановлены первенство юниорской хоккейной лиги и первенства России среди юниоров различных возрастов

ТАСС, 18 марта. Федерация хоккея России (ФХР) приняла решение о приостановке межрегиональных соревнований в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

На неопределенный срок приостановлены первенство юниорской хоккейной лиги и первенства России среди юниоров различных возрастов, включая Кубок Владислава Третьяка (турнир среди игроков до 12, 13 и 14 лет).

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Также сообщается об отмене розыгрыша Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ), результаты и распределение команд в таблиц будет определены позднее.

Ранее были до 10 апреля были приостановлены розыгрыши Континентальной и Молодежной хоккейных лиг, до 24 марта - Высшей хоккейной лиги.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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