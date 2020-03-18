Каруана: защита шахматиста Алексеенко была сломлена после рискованной комбинации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Американский шахматист Фабиано Каруана не видел возможности успешной защиты у Кирилла Алексеенко после разыгранной рискованной комбинации в партии второго тура турнира претендентов. Об этом сообщил в среду журналистам сам Каруана.

"Я впервые разыграл этот очень рискованный вариант и тем самым удивил соперника. Думаю, что он не помнил точно, как играть в этой острой и конкретной позиции. Он был вынужден отдать фигуру, и мне очень нравилась моя позиция после этого, к тому же у меня было гораздо больше времени. В дальнейшем я не видел защиты за черных", - сказал Каруана.

В турнире претендентов принимают участие восемь шахматистов. Контроль времени на турнире в Екатеринбурге - классический. На первые 40 ходов участники получают по 100 минут, затем еще 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Участники сыграют в два круга, турнир завершится 3 апреля, выходные дни запланированы после каждых трех туров - 20, 24, 28 марта и 1 апреля. В случае равенства очков при ранжировании игроков первым критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и, наконец, коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью. Если все эти показатели у победителей окажутся равными, 4 апреля пройдет тай-брейк. Победитель соревнования получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.