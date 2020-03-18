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Турнир претендентов по шахматам

Грищук считает, что он "проспал" большую часть партии с Непомнящим на турнире претендентов

Их партия во втором туре турнира в Екатеринбурге завершилась вничью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Ничейный результат в партии второго тура турнира претендентов между российскими шахматистами Яном Непомнящим и Александром Грищуком сложился из-за невнимательности и нерасторопности. Об этом сообщил в среду журналистам сам Грищук.

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Непомнящий сыграл белыми фигурами вничью с Грищуком в среду. В турнирной таблице по итогам двух туров Непомнящий набрал 1,5 очка, в активе Грищука 1 очко.

"Я "проспал" практически большую часть поединка, а когда "проснулся", то понял, что у меня уже очень мало времени на часах. Это партия для настоящих шахматных гурманов, которые готовы проводить по сто часов за анализом таких скучных вариантов", - сказал Грищук.

По словам Непомнящего, его соперник был в цейтноте и не смог использовать преимущество своей позиции.

В турнире претендентов принимают участие восемь шахматистов. Контроль времени на турнире в Екатеринбурге - классический. На первые 40 ходов участники получают по 100 минут, затем еще 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Участники сыграют в два круга, турнир завершится 3 апреля, выходные дни запланированы после каждых трех туров - 20, 24, 28 марта и 1 апреля. В случае равенства очков при ранжировании игроков первым критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и, наконец, коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью. Если все эти показатели у победителей окажутся равными, 4 апреля пройдет тай-брейк. Победитель соревнования получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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