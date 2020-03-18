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Турнир претендентов по шахматам

Эксперт: Непомнящий неудачно начал вторую партию турнира претендентов с Грищуком

Партия российских шахматистов во втором туре турнира завершилась вничью

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российский шахматист Ян Непомнящий выбрал неудачное начало в партии второго тура турнира претендентов против соотечественника Александра Грищука. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин.

Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с Грищуком. Другой российский шахматист Кирилл Алексеенко черными уступил американцу Фабиано Каруане. Турнир проходит в Екатеринбурге.

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"Для наших ребят ситуация не улучшилась, потому что Алексеенко проиграл, но если начать с партии Непомнящий - Грищук, то ничьей, наверное, должен в большей степени довольствоваться Непомнящий, который прошел на позицию, которая, как мне кажется, не в его духе, и сразу эндшпиль, это не в его стиле, - сказал Смагин. - И если бы не привычный уже цейтнот Грищука, он мог бы столкнуться с большими трудностями. Партию в актив Яна точно нельзя занести, и выбор дебюта неудачный, но результат в целом нормальный, он не проиграл, остался в лидерах, пока с оптимизмом можно смотреть в будущее".

"Что касается партии Алексеенко, то второй тур показывает, что ему очень тяжело будет в этом турнире, как бы ни говорили, что молодой, перспективный, но понятие "класс" никто не отменял, - добавил Смагин. - Сегодня его просто обыграли на классе, но в общем-то для него ничего трагичного не произошло, понятно, что на этом турнире он кому-то проиграл бы. Мне кажется, что ему надо просто играть, показывать свои сильные стороны, если ему это удастся, турнир для него в спортивном отношении может оказаться очень полезным. Конечно, ждать того, что он может выиграть турнир - это иллюзии, но выступить достойно он вполне может, я этого от него и ожидаю, все же игрок он в практическом смысле достаточно сильный".

В турнирной таблице по итогам двух туров Непомнящий, Каруана, Вашье-Лаграв и Ван Хао набрали по 1,5 очка, в активе Грищука 1 очко, у Алексеенко и Гири - по 0,5, у Дин Лижэня - ни одного. Партии третьего тура состоятся 19 марта.

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