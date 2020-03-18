Матыцин обсудил с руководством ПКР подготовку к Паралимпиаде-2020

ТАСС, 18 марта. Министр спорта России Олег Матыцин обсудил с руководством Паралимпийского комитета России (ПКР) подготовку российских спортсменов к участию в летних Паралимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

Во встрече приняли участие президент ПКР Владимир Лукин и первый вице-президент ПКР Павел Рожков. В ходе встречи было отмечено, что плановая подготовка к Паралимпиаде, проведение которой запланировано на период с 25 августа по 6 сентября, продолжается, несмотря на ситуацию с коронавирусом, которая осложняет подготовку российских спортсменов. ПКР оперативно информирует сборные России об отмене соревнований.

"Подготовка к Паралимпийским играм 2020 года идет нормально, - сказал Лукин. - Конечно, есть вопросы, связанные с международными аспектами (антидопинговыми, судебными делами), но для нас в первую очередь важно хорошо подготовить команду. Мы договорились, что в случае возникновения проблем будем обращаться в Минспорт и решать вопросы вместе".

Также стороны обсудили подготовку к проведению Всемирных игр колясочников и ампутантов и чемпионата мира по фехтованию на колясках (26 сентября - 5 октября 2021 года в Сочи).