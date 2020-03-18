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НХЛ

Тест на коронавирус игрока клуба НХЛ "Даллас" Радулова оказался отрицательным

Российский хоккеист из-за болезни пропустил последние матчи клуба перед приостановкой регулярного чемпионата

ТАСС, 18 марта. Анализ на коронавирус российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Александра Радулова показал отрицательный результат. Об этом с своем Twitter сообщил журналист портала The Athletic Шон Шапиро.

До этого 33-летний хоккеист 12 марта после пропуска двух матчей заявлял на своей странице в Instagram, что он не инфицирован коронавирусом и не имеет симптомов болезни. 12 марта НХЛ также объявила о приостановке матчей регулярного чемпионата. На данный момент единственным зараженным игроком НХЛ является игрок "Оттавы", имя которого не сообщается.

Радулов выступает за "Даллас" с 2017 года. В текущем сезоне россиянин набрал 34 (15 шайб + 19 передач) очка в 60 матчах. До этого он играл в НХЛ за "Нэшвилл" и "Монреаль", а также представлял российские "Динамо" (Москва), ЦСКА и "Салават Юлаев" (Уфа), с которым стал обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной России он дважды стал чемпионом мира (2008, 2009) и однажды - бронзовым призером мирового первенства (2007).

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