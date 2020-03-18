Гири: ничья с Ван Хао предотвратила будущую серию неудач на турнире претендентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Ничья в партии второго тура турнира претендентов в Екатеринбурге против китайского шахматиста Ван Хао предотвратила будущую серию неудач для Аниша Гири из Нидерландов. Такое мнение сам Гарии высказал в среду журналистам.

"Очень рад, что удалось отбиться. Сегодня мне повезло, потому что если бы я начал проигрывать партию за партией, то мне уже не удалось бы остановить неудачную серию", - сказал Гири.

В турнире претендентов принимают участие восемь шахматистов. Контроль времени на турнире в Екатеринбурге - классический. На первые 40 ходов участники получают по 100 минут, затем еще 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с первого.

Участники сыграют в два круга, турнир завершится 3 апреля, выходные дни запланированы после каждых трех туров - 20, 24, 28 марта и 1 апреля. В случае равенства очков при ранжировании игроков первым критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и, наконец, коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью. Если все эти показатели у победителей окажутся равными, 4 апреля пройдет тай-брейк. Победитель соревнования получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.