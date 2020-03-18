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Турнир претендентов по шахматам

Эксперт: плохая игра Дин Лижэня на старте турнира претендентов не поддается объяснению

Китайский шахматист проиграл первые две партии на турнире в Екатеринбурге

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Неудачное выступление китайского шахматиста Дин Лижэня в первых двух партиях турнира претендентов в Екатеринбурге не поддается логическому обоснованию. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин.

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Китайский гроссмейстер, который был одним из фаворитов турнира, проиграл две партии и на текущий момент занимает последнее место.

"Это вообще удивительный случай. Сегодня два игрока, которые считаются самыми огнеупорными, Дин Лижэнь и Аниш Гири, сыграли неудачно, голландец тоже мог вторую партию подряд проиграть, и только чудо в виде непонятной игры Ван Хао помогло ему избежать этого, - сказал Смагин. - С Дин Лижэнем непонятно что творится, если он в ближайшие два-три тура он не нормализует свое состояние, придется говорить не то что не о победе, а о том, что он катастрофически провалил турнир. И дело не в том, что у него два поражения, а в качестве игры, которая пока не поддается никакому логическому объяснению".

Партии третьего тура пройдут 19 марта.

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