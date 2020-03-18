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Футбол в России

Минспорт, РФС и Республика Мордовия подписали соглашение о развитии футбола в регионе

Договор подписан в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Министр спорта Олег Матыцин, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и глава Республики Мордовия Владимир Волков заключили соглашение о сотрудничестве по вопросу развития футбола в регионе. Об этом сообщили ТАСС в министерстве спорта.

Договор подписан в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни", а также стратегии развития футбола до 2030 года. До этого аналогичные соглашения были подписаны с Москвой и Нижегородской областью.

"Развитие спорта в регионах является одной из наших главных задач, на решение которой направлена федеральная целевая программа "Спорт - норма жизни". Футбол является одним из самых популярных видов, которым увлекаются огромное количество людей всех возрастов. Уверен, наша совместная работа на благо футбола в Мордовии будет продуктивной", - отметил Матыцин.

Дюков подчеркнул, что Мордовия обладает потенциалом футбольного региона РФ. "В Мордовии построен прекрасный современный стадион и другая инфраструктура, которая была задействована на чемпионате мира - 2018, атмосфера мундиаля повысила интерес жителей региона к спорту номер один, можно с уверенностью говорить, что Мордовия - один из футбольных регионов нашей страны, потенциал которого еще не раскрыт, - заявил глава РФС. - Новое соглашение позволит систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в Мордовии, определить ключевые цели и распределить сферы ответственности между Минспортом, РФС, региональными властями и региональной федерацией футбола. Мы планируем заключить такие соглашения со многими субъектами Российской Федерации, это новый эффективный подход к развитию футбола в регионах нашей страны".

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет нацпроекта - 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Российский футболВолков, Владимир ДмитриевичМордовияДюков, Александр ВалерьевичМатыцин, Олег Васильевич
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