Эксперт: у российского шахматиста Непомнящего есть шансы выиграть турнир претендентов

В турнирной таблице по итогам двух туров Непомнящий, Каруана, француз Максим Вашье-Лаграв и китаец Ван Хао набрали по 1,5 очка, в активе россиянина Александра Грищука 1 очко, у его соотечественника Кирилла Алексеенко и голландца Аниша Гири - по 0,5, у китайца Дин Лижэня - ни одного.

"Если ветер будет дуть в спину Непомнящему и он будет получать позиции своего стиля, тогда у него будут шансы, - сказал Смагин. - Конечно, мы очень надеялись и надеемся на Грищука, но начало турнира складывается для него крайне тяжело, возможно, он будет входить в него потихоньку, но те хронические вещи, которые у него присутствовали, например, цейтноты в решающие моменты, остались, а чего-то нового пока мы не видим. Но Саша из тех игроков, которые могут выдать шедевры в любой момент, ему нужно выйти на плюс, а дальше смотреть, но по шахматной силе он обязан прибавить. Если говорить в целом о фаворитах, то игра Каруаны в первых двух партиях не просто впечатляет - она кричит о том, что он как был фаворитом номер один в этом турнире, так им и остается, и если он будет играть на таком же уровне и дальше, всем будет страшно тяжело, пока уровень его игры чрезвычайно высок".

Партии третьего тура пройдут 19 марта.