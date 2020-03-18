{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Турнир претендентов по шахматам

Эксперт: у российского шахматиста Непомнящего есть шансы выиграть турнир претендентов

В двух турах россиянин набрал 1,5 очка

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российский шахматист Ян Непомнящий имеет шансы выиграть турнир претендентов в Екатеринбурге, но основным фаворитом является американец Фабиано Каруана. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин.

На эту тему
Непомнящий и Грищук сыграли вничью во втором туре шахматного турнира претендентов

В турнирной таблице по итогам двух туров Непомнящий, Каруана, француз Максим Вашье-Лаграв и китаец Ван Хао набрали по 1,5 очка, в активе россиянина Александра Грищука 1 очко, у его соотечественника Кирилла Алексеенко и голландца Аниша Гири - по 0,5, у китайца Дин Лижэня - ни одного.

"Если ветер будет дуть в спину Непомнящему и он будет получать позиции своего стиля, тогда у него будут шансы, - сказал Смагин. - Конечно, мы очень надеялись и надеемся на Грищука, но начало турнира складывается для него крайне тяжело, возможно, он будет входить в него потихоньку, но те хронические вещи, которые у него присутствовали, например, цейтноты в решающие моменты, остались, а чего-то нового пока мы не видим. Но Саша из тех игроков, которые могут выдать шедевры в любой момент, ему нужно выйти на плюс, а дальше смотреть, но по шахматной силе он обязан прибавить. Если говорить в целом о фаворитах, то игра Каруаны в первых двух партиях не просто впечатляет - она кричит о том, что он как был фаворитом номер один в этом турнире, так им и остается, и если он будет играть на таком же уровне и дальше, всем будет страшно тяжело, пока уровень его игры чрезвычайно высок".

Партии третьего тура пройдут 19 марта.

Реклама на ТАСС
Бокс
Шидловский: российские боксеры будут готовы к новым датам отбора на Олимпийские игры
Олимпийский квалификационный турнир в Лондоне был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС