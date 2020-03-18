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Футбол в Италии

СМИ: "Ювентус" примет дополнительные меры для защиты тренера Сарри от коронавируса

61-летний специалист находится в зоне риска, потому что в прошлом году болел пневмонией, а также является заядлым курильщиком

ТАСС, 18 марта. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" намерен принять дополнительные меры для защиты главного тренера команды Маурицио Сарри от коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, 61-летний тренер уже проходил тест на коронавирус, результат которого оказался отрицательным. В августе прошлого года специалист болел пневмонией, также он является заядлым курильщиком, поэтому находится в зоне повышенной опасности.

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Весь персонал клуба находится на карантине. Ранее у двоих игроков команды, Даниэле Ругани и Блеза Матюиди, был выявлен коронавирус.

Число летальных исходов в Италии от вызываемого коронавирусом нового типа заболевания достигло почти 3 тыс. человек, число инфицированных с начала вспышки превысило 35 тыс. Эпидемия охватила всю страну, где действует карантин и запрет на передвижение населения без весомой причины.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли.

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