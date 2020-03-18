СМИ: "Ювентус" примет дополнительные меры для защиты тренера Сарри от коронавируса

ТАСС, 18 марта. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" намерен принять дополнительные меры для защиты главного тренера команды Маурицио Сарри от коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, 61-летний тренер уже проходил тест на коронавирус, результат которого оказался отрицательным. В августе прошлого года специалист болел пневмонией, также он является заядлым курильщиком, поэтому находится в зоне повышенной опасности.