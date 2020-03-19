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Футбол в России

Прядкин: трансферное окно в чемпионате России по футболу может быть расширено

Розыгрыш турнира на данный момент остановлен до 10 апреля из-за вспышки коронавируса

ТАСС, 19 марта. Летнее трансферное окно в чемпионате России по футболу, скорее всего, будет расширено из-за изменения даты окончания турнира, связанного со вспышкой коронавируса. Об этом в эфире телеканал "Россия 24" сказал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

Розыгрыш Тинькофф - Российской премьер-лиги сезона-2019/20 должен был завершиться 17 мая, однако из-за пандемии коронавируса турнир был приостановлен до 10 апреля. Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендовал завершить национальные чемпионаты до 30 июня. При этом контракты и арендные соглашения некоторых игроков истекут до назначенной даты.

"Около 240 футболистов имеют истекающие контракты, у большинства из них соглашения закончатся в конце мая, у других - в период с 6 по 10 июня, нельзя забывать и об игроках, находящихся в аренде. Данная проблема коснулась многих европейских лиг, ведь трансферное окно четко регламентируется Международной федерацией футбола (ФИФА). Российский футбольный союз (РФС) поставил задачу по созданию рабочей группы, которая изучит все аспекты и вынесет коллегиальное решение, скорее всего, нас ждет расширение трансферного окна. РПЛ попросила клубы обсудить вопросы по контрактам, арендам и зарплатам со своими юристами и отправить результаты, лига все проанализирует, сформулирует единую тему и направит в РФС, после этого будем вместе решать вопрос", - сказал Прядкин.

На данный момент команды РПЛ провели по 22 матча из 30 запланированных. Также продолжается розыгрыш Олимп - Кубка России.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

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