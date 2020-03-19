Розыгрыш Кубка Либертадорес приостановлен до 5 мая из-за коронавируса

ТАСС, 19 марта. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение остановить розыгрыш Кубка Либертадорес до 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Южноамериканская конфедерация футбола, учитывая риск распространения коронавируса, решила приостановить розыгрыш Кубка Либертадорес до 5 мая 2020 года. Организация делает это в целях защиты здоровья футболистов, тренеров, делегатов, судей, официальных лиц, журналистов и болельщиков. Мы просим клубы соблюдать осторожность и проводить профилактические мероприятия, которые рекомендованы компетентными органами. КОНМЕБОЛ продолжает следить за ситуацией и будет поддерживать контакт с ассоциациями в этот сложный для всех период времени", - сказано в сообщении.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение перенести матчи южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, запланированные на конец марта, на неопределенный срок. Это было сделано после просьбы руководства КОНМЕБОЛ. Розыгрыш Кубка Либертадорес находится на групповой стадии. Действующим победителем турнира является бразильский "Фламенго".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли.