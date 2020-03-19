СМИ: чемпионаты Южной Кореи по баскетболу возобновятся в конце марта

ТАСС, 19 марта. Матчи профессиональных баскетбольных лиг возобновятся в Южной Корее в конце марта. Об этом сообщает американский телеканал ESPN.

Соревнования в Южной Корее были приостановлены в конце февраля. Отмечается, что матчи, запланированные на конец марта, пройдут при пустых трибунах. Многие иностранные игроки команд в течение текущей недели прилетят в страну, однако некоторые не прибудут к возобновлению турнира.

По последним данным, в Южной Корее зафиксировано 8565 случаев заражения коронавирусом, 91 человек умер, более 1,5 тыс. выздоровело.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.