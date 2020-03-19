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Летние олимпийские виды спорта

Коу: спортсмены находятся в неравных условиях при подготовке к ОИ-2020 из-за коронавируса

По словам главы World Athletics, некоторые из спортсменов не могут тренироваться должным образом

ТАСС, 19 марта. Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу считает, что некоторые спортсмены не могут готовиться должным образом к Олимпийским играм 2020 года в Токио из-за ограничений, которые вызваны распространением коронавируса. Комментарий Коу приводит британское издание Times.

"Последние данные говорят о том, что Китай, похоже, выходит из трудного положения, но если вы, к примеру, итальянский бегун на длинные дистанции, то ограничены своим домом, и это является огромной проблемой, - сказал Коу. - Некоторые из спортсменов не могут тренироваться должным образом, бегать на общественных стадионах или в манежах, но мы работаем над тем, чтобы попытаться помочь им найти тренировочные площадки".

"Наш спорт всегда был честным и равным игровым полем. Мы не хотим, чтобы одни спортсмены не могли тренироваться в течение нескольких месяцев, в то время как другие, преодолев проблемы немного раньше, вернулись к активным тренировкам. Мы делаем все возможное, чтобы наш спорт и наши спортсмены были в наилучшей форме и cмогли попасть на Олимпийские игры, несмотря на трудное время", - добавил президент World Athletics, отметив при этом, что о переносе Игр в Токио говорить пока рано.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Международный олимпийский комитет пока не рассматривает вариант переноса или отмены соревнований.

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Летние олимпийские виды спорта
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Летние олимпийские виды спорта
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