Коу: спортсмены находятся в неравных условиях при подготовке к ОИ-2020 из-за коронавируса

ТАСС, 19 марта. Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу считает, что некоторые спортсмены не могут готовиться должным образом к Олимпийским играм 2020 года в Токио из-за ограничений, которые вызваны распространением коронавируса. Комментарий Коу приводит британское издание Times.

"Последние данные говорят о том, что Китай, похоже, выходит из трудного положения, но если вы, к примеру, итальянский бегун на длинные дистанции, то ограничены своим домом, и это является огромной проблемой, - сказал Коу. - Некоторые из спортсменов не могут тренироваться должным образом, бегать на общественных стадионах или в манежах, но мы работаем над тем, чтобы попытаться помочь им найти тренировочные площадки".

"Наш спорт всегда был честным и равным игровым полем. Мы не хотим, чтобы одни спортсмены не могли тренироваться в течение нескольких месяцев, в то время как другие, преодолев проблемы немного раньше, вернулись к активным тренировкам. Мы делаем все возможное, чтобы наш спорт и наши спортсмены были в наилучшей форме и cмогли попасть на Олимпийские игры, несмотря на трудное время", - добавил президент World Athletics, отметив при этом, что о переносе Игр в Токио говорить пока рано.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Международный олимпийский комитет пока не рассматривает вариант переноса или отмены соревнований.