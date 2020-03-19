Международная федерация тяжелой атлетики предложила МОК новую систему отбора на Игры-2020

ТАСС, 19 марта. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) предоставила Международному олимпийскому комитету (МОК) проект обновленной системы для отбора на Олимпийские игры 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба IWF.

ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве, перенесенный на июнь, лишился статуса отборочного на ОИ

Ранее IWF лишила чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве статуса отборочного к Олимпийским играм 2020 года. Европейское первенство должно было пройти в Москве с 4 по 12 апреля, однако турнир из-за угрозы распространения коронавируса был перенесен на 13-21 июня.

IWF в связи с изменениями в соревновательном календаре согласилась с рекомендацией МОК не продлевать квалификационный период и представил проект новой системы отбора на Игры в Токио. В настоящее время IWF ожидает комментария МОК, после чего известит о новом порядке квалификации национальные федерации и спортсменов.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Международный олимпийский комитет пока не рассматривает вариант переноса или отмены соревнований.