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Евро-2020

В Петербурге обновили таймер на часах с отсчетом дней до старта перенесенного ЧЕ-2020

В четверг электронный экран показывает, что до начала турнира осталось 449 дней
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Обновлен таймер на часах в Санкт-Петербурге с обратным отсчетом дней до старта чемпионата Европы по футболу, перенесенного на 2021 год на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции. В четверг электронный экран показывает, что до начала турнира осталось 449 дней.

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Церемония запуска часов, размещенных на Большой Морской улице рядом с Дворцовой площадью, состоялась 3 декабря 2019 года с участием форварда петербургского "Зенита", капитана сборной России Артема Дзюбы, бывших игроков сборной и "Зенита" Александра Кержакова и Вячеслава Малафеева, а также талисмана предстоящего чемпионата "Скиллзи".

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта принял решение перенести чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса. Турнир, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля нынешнего года, пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Проведение чемпионата Европы запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге запланированы три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Теги
Евро-2020
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