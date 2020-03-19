В Петербурге обновили таймер на часах с отсчетом дней до старта перенесенного ЧЕ-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Обновлен таймер на часах в Санкт-Петербурге с обратным отсчетом дней до старта чемпионата Европы по футболу, перенесенного на 2021 год на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции. В четверг электронный экран показывает, что до начала турнира осталось 449 дней.

Церемония запуска часов, размещенных на Большой Морской улице рядом с Дворцовой площадью, состоялась 3 декабря 2019 года с участием форварда петербургского "Зенита", капитана сборной России Артема Дзюбы, бывших игроков сборной и "Зенита" Александра Кержакова и Вячеслава Малафеева, а также талисмана предстоящего чемпионата "Скиллзи".

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта принял решение перенести чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса. Турнир, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля нынешнего года, пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Проведение чемпионата Европы запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге запланированы три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.