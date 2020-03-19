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Летние олимпийские виды спорта

Глава Федерации тяжелой атлетики РФ Агапитов пройдет карантин по возвращении из Швейцарии

Президент ФТАП рассказал, что не увидел в стране какой-либо паники из-за коронавируса

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов намерен пройти двухнедельный карантин по возвращении в Москву из швейцарской Лозанны, где с 17 по 18 марта проходило заседание исполкома Международной федерации тяжелой атлетики. Об этом Агапитов сообщил ТАСС.

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"Официально Швейцария признана неблагополучной страной с точки зрения пандемии коронавируса, но мы летели туда в практически пустом самолете с соблюдением всех мер предосторожности и прибыли в полупустой аэропорт. Я жил в отеле, который не покидал все время пребывания в Лозанне. В гостинице, которая достаточно большая по размерам, живет всего пять гостей. Нам даже завтрак накрывали в разных концах зала", - сказал Агапитов.

"Не думаю, что у меня в Швейцарии был риск подхватить коронавирус, да и какой-то паники по этому поводу я в этой стране не увидел. Но если власти Москвы приняли решение об обязательном двухнедельном карантине, то я, конечно, по возвращении буду работать удаленно", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в городе режима повышенной готовности. Согласно этому документу все прибывшие из пораженных коронавирусом стран, в число которых входит и Швейцария, должны обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 дней после возвращения в Россию.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

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Летние олимпийские виды спорта
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