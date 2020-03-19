Зрителям вернут деньги за билеты на бой Нурмагомедов - Фергюсон

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Зрители смогут вернуть билеты на бой между обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Об этом говорится в заявлении UFC, поступившем в распоряжении ТАСС.

Бой Нурмагомедов - Фергюсон должен был состояться в Нью-Йорке 18 апреля. В среду Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк заявила о невозможности проведения поединка из-за коронавируса.

"Обладатели билетов на турнир в Бруклине могут получить полный возврат средств. Интернет-заказы будут автоматически возвращены", - говорится в сообщении.

На данный момент неизвестно, где пройдет поединок.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. 36-летний Фергюсон провел 28 боев, в которых одержал 25 побед и трижды уступил.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли.