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Отмена соревнований из-за коронавируса

Глава Итальянской федерации футбола надеется, что чемпионат страны возобновится 3 мая

На данный момент в Италии по причине распространения коронавируса остановлены все внутренние соревнования

ТАСС, 19 марта. Итальянская федерация футбола (FIGC) приступила к составлению календаря чемпионата страны, который может начаться 3 мая и завершиться 30 июня. Об этом заявил президент FIGC Габриэле Гравина, комментарий которого приводит портал Football Italia.

На данный момент в Италии по причине распространения коронавируса остановлены все внутренние соревнования, включая чемпионат по футболу, возобновление которого запланировано на 3 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес проведение чемпионата Европы с 2020 на 2021 год, а также приостановил проведение еврокубковых турниров.

"Мы начали составлять календарь, который может начаться 3 мая и завершиться 30 июня, - сказал Гравина. - Вероятно, мы можем захватить несколько дней в июле, поэтому направили обращение к властям нашей страны вместе с УЕФА и Международной федерацией футбола (ФИФА). Очевидно, что мы примем во внимание европейские клубные соревнования и международное окно, запрошенное УЕФА в течение первой недели июня, чтобы завершить матчи отбора к чемпионату Европы".

"Я никогда даже не думал о том, чтобы завершить сезон сейчас, потому что это лишило бы фанатов радости. Мы должны быть уверены, чтобы возобновить [чемпионат Италии] 3 мая, но если не сможем этого сделать, то будем продолжать эту линию, поскольку нам необходимо закончить турниры. В конце концов, существует также финансовая компенсация в размере €700 млн в том случае, если чемпионат Италии не завершится. Идеальный срок - 30 июня - по целому ряду причин, но в противном случае мы могли бы принять чрезвычайные меры и даже рассмотреть 30 июля", - добавил глава FIGC.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования, в Италии выявлено более 35 713 случаев заражения, 2 978 из которых с летальным исходом.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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Отмена соревнований из-за коронавируса
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