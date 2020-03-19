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Отмена соревнований из-за коронавируса

Российские прыгуны на лыжах отправлены на карантин после возвращения из Норвегии

Кубок мира завершился 10 марта в Лиллехаммере

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Спортсмены сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина отправлены на карантин после возвращения из Норвегии, где участвовали в заключительных в сезоне этапах Кубка мира. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

Кубок мира завершился 10 марта в Лиллехаммере. Оставшиеся старты сезона были отменены из-за распространения коронавируса.

"По известным причинам ситуация сложная - мы не смогли завершить сезон, провести чемпионаты, которые были отменены, - сказал Дубровский. - Кто-то из "сборников" и тренеров сейчас находится на карантине после возвращения из Европы. Это в первую очередь касается прыгунов, которые вернулись из Норвегии".

В Лиллехаммере Россию представляли Евгений Климов, Роман Трофимов, Ксения Каблукова, Софья Тихонова, Ирина Аввакумова. 11 марта также состоялась официальная тренировка перед стартом этапа в Тронхейме, в которой также приняли участие Денис Корнилов и Михаил Назаров, однако позже соревнования были отменены.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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Отмена соревнований из-за коронавируса
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