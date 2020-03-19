Футболисты ЦСКА во время паузы в РПЛ тренируются в индивидуальном порядке дома

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболисты московского ЦСКА во время паузы, связанной с приостановлением Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), тренируются в индивидуальном порядке на дому. Об этом ТАСС сообщил директор ЦСКА по связям с общественностью и информационной политике Сергей Аксенов.

Во вторник РПЛ объявила о том, что чемпионат премьер-лиги приостановлен до 10 апреля в связи с угрозой коронавируса.

"Режим такой, какой предписан мэром Москвы. Мы тренируемся дома", - сказал Аксенов, не став уточнять сроки, в которые игроки ЦСКА будут тренироваться в таком режиме.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

ЦСКА после 22 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. Отставание от занимающего первую строчку петербургского "Зенита" составляет 14 очков.