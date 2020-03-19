Филатов: шахматист Непомнящий показывает неплохую форму на старте турнира претендентов

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Ян Непомнящий показывает неплохую форму после двух туров турнира претендентов на звание чемпиона мира, а два поражения китайца Дин Лижэня стали главной сенсацией первых дней. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.
В турнирной таблице по итогам двух туров Непомнящий, Каруана, француз Максим Вашье-Лаграв и китаец Ван Хао одержали по одной победи и по разу сыграли вничью, набрав по 1,5 очка, в активе россиянина Александра Грищука 1 очко, у его соотечественника Кирилла Алексеенко и голландца Аниша Гири - по 0,5, у китайца Дин Лижэня - ни одного.
"Грищук разыгрывается. Видно, что ему нелегко на старте - тяжело играет пока что. Алексеенко показал себя неплохо в матче с Грищуком, но попал под танк в виде Каруаны. Ян [Непомнящий] на старте показывает неплохую форму", - сказал Филатов.
"Два поражения выдающегося китайского шахматиста Дин Лижэня - это сенсация. Одно время он был в книге рекордов как наименее проигрывающий гроссмейстер. Такой результат в Екатеринбурге говорит, что посыпалась нервная система", - добавил собеседник ТАСС.
По мнению Филатова, российские участники турнира претендентов способны побороться за победу: "Каруана остается фаворитом с точки зрения экспертного шахматного сообщества. Но на мой взгляд, у наших ребят шансы хорошие и бой они дадут".
Партии третьего тура пройдут 19 марта.