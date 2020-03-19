Филатов: шахматист Непомнящий показывает неплохую форму на старте турнира претендентов

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Ян Непомнящий показывает неплохую форму после двух туров турнира претендентов на звание чемпиона мира, а два поражения китайца Дин Лижэня стали главной сенсацией первых дней. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

В турнирной таблице по итогам двух туров Непомнящий, Каруана, француз Максим Вашье-Лаграв и китаец Ван Хао одержали по одной победи и по разу сыграли вничью, набрав по 1,5 очка, в активе россиянина Александра Грищука 1 очко, у его соотечественника Кирилла Алексеенко и голландца Аниша Гири - по 0,5, у китайца Дин Лижэня - ни одного.