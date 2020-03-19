{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Турнир претендентов по шахматам

Филатов: шахматист Непомнящий показывает неплохую форму на старте турнира претендентов

По мнению президента Федерации шахмат России, российские участники турнира претендентов способны побороться за победу
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Ян Непомнящий показывает неплохую форму после двух туров турнира претендентов на звание чемпиона мира, а два поражения китайца Дин Лижэня стали главной сенсацией первых дней. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

В турнирной таблице по итогам двух туров Непомнящий, Каруана, француз Максим Вашье-Лаграв и китаец Ван Хао одержали по одной победи и по разу сыграли вничью, набрав по 1,5 очка, в активе россиянина Александра Грищука 1 очко, у его соотечественника Кирилла Алексеенко и голландца Аниша Гири - по 0,5, у китайца Дин Лижэня - ни одного.

На эту тему
Непомнящий и Грищук сыграли вничью во втором туре шахматного турнира претендентов

"Грищук разыгрывается. Видно, что ему нелегко на старте - тяжело играет пока что. Алексеенко показал себя неплохо в матче с Грищуком, но попал под танк в виде Каруаны. Ян [Непомнящий] на старте показывает неплохую форму", - сказал Филатов.

"Два поражения выдающегося китайского шахматиста Дин Лижэня - это сенсация. Одно время он был в книге рекордов как наименее проигрывающий гроссмейстер. Такой результат в Екатеринбурге говорит, что посыпалась нервная система", - добавил собеседник ТАСС.

По мнению Филатова, российские участники турнира претендентов способны побороться за победу: "Каруана остается фаворитом с точки зрения экспертного шахматного сообщества. Но на мой взгляд, у наших ребят шансы хорошие и бой они дадут".

Партии третьего тура пройдут 19 марта.

Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Тренерские штабы сборных России по прыжкам на лыжах и двоеборью претерпят изменения
Прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы завершили сезон досрочно в начале марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС